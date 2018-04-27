В Москве водитель иномарки протаранил пассажирский автобус и скрылся с места ДТП

На северо-востоке Москвы водитель иномарки врезался в автобус ГУП «Мосгортранс», после чего покинул место аварии. В результате наезда два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

"Сегодня около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и ул. Ангарская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса N928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия. Видеорегистраторы, установленные в автобусе, зафиксировали госномер автомобиля. В результате случившегося ДТП ушибы получили два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок", — отметилив пресс-службе.