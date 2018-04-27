Съезды ЗСД на развязках с Зеленогорским шоссе закроют на ремонт

Движение на нескольких съездах с Западного скоростного диаметра ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

По данным ведомства, с 28 апреля по 6 мая будет закрыт съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД. В ночь с 29 на 30 апреля для автомобилистов будет недоступен съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе.

Водителям предлагают осуществлять объезд со стороны трассы Е-18 «Скандинавия».

Об ограничениях водителей будут предупреждать при помощи указателей, временных дорожных знаков и электронных табло.