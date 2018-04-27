Ещё
Съезды ЗСД на развязках с Зеленогорским шоссе закроют на ремонт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Съезды ЗСД на развязках с Зеленогорским шоссе закроют на ремонт 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение на нескольких съездах с Западного скоростного диаметра ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
По данным ведомства, с 28 апреля по 6 мая будет закрыт съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД. В ночь с 29 на 30 апреля для автомобилистов будет недоступен съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе.
Водителям предлагают осуществлять объезд со стороны трассы Е-18 «Скандинавия».
Об ограничениях водителей будут предупреждать при помощи указателей, временных дорожных знаков и электронных табло.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На Бухарестской улице иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов В Гатчине столкнулись бензовоз и легковушка: погибла 18-летняя девушка В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения на женщину упал светофор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Валерий Доманский8
В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов4
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео65
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД9
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение