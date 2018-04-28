На майских праздниках в Калуге будут ловить пьяных водителей 

С 29 апреля по 2 мая ГИБДД проведет в Калуге операцию «Нетрезвый водитель». В отделе ГИБДД УМВД России по Калуге в связи с этим призывают всех, кто стал свидетелем пьяной езды, сразу же сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535. За три месяца 2018 года в Калуге было зарегистрировано 117 ДТП, в результате которых три человека погибли и 150 были ранены. Девять из них произошли по вине пьяных водителей. В этих авариях один человек погиб и 18 получили травмы разной степени тяжести. За пьяную езду за это время были задержаны 364 водителя.