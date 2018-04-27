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Автомобиль в Москве «заминировали» запиской на украинском языке
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Автомобиль в Москве «заминировали» запиской на украинском языке 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция проверила минивэн жительницы Люберец, на который была наклеена записка на украинском языке с предупреждением о бомбе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ночью 26 апреля в ОВД «Якиманка» поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском пер. припаркован минивэн Toyota, на котором приклеен лист c подозрительной надписью на украинском языке.
"Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: «Заборонена зона! Москаль, не чiпай мою машину — вона замiнована!», — сказал источник.
Машину обследовал кинолог с собакой, однако ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Тем не менее хозяйку машины вызвали в полицию для объяснений. Проводится проверка.
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