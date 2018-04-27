Ликвидаторов радиационных катастроф вспомнили в Электростали в годовщину аварии на ЧАЭС

В подмосковной Электростали 26 апреля провели торжественный сбор, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, участники мероприятия возложили цветы к монументу электростальцам, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и почтили их память минутой молчания, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В Электростали 26 апреля состоялся торжественный сбор, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это мероприятие проходит в городе ежегодно у монумента в память электростальцев, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Литию о жертвах аварии отслужил настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Сергий Поддубный. После минуты молчания состоялось возложение цветов к монументу», — отмечается в сообщении.

Участниками сбора стали ликвидаторы, их родственники, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители города. Председатель городского совета депутатов Валерий Кузьмин наградил членов электростальской городской общественной организации «Союз инвалидов „Чернобыль“ благодарностью главы городского округа Электросталь за активную работу по защите прав и законных интересов граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и сказал теплые слова в адрес тех, кто спасал тысячи жизней.

Также перед собравшимися выступил председатель общественной организации „Союз инвалидов „Чернобыль“ Вадим Васильев

В ликвидации аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Припяти в 1986 году приняли участие около 600 тысяч человек из разных уголков Советского Союза, около тысячи из них — из Электростали. Город отправил в Чернобыль самую большую по численности группу ликвидаторов аварии, и их имена навечно вписаны в историю города.