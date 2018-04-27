СК начал проверку заявления жительницы Домодедово об отказе медиков госпитализировать ее умирающего мужа

«В следственный отдел по Домодедово с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами ГБУЗ МО «ДЦГБ» обратилась местная жительница. Она сообщила, что медики отказались госпитализировать ее супруга, в результате чего тот умер. По данному факту осуществляется проверка. Следователи истребовали медицинские карты, карты вызова, сведения о врачах, осуществляющих дежурство. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала О. Врадий.

По предварительным данным, 17 апреля 2018 г. ночью с из-за сильного недомогания мужчине была вызвана бригада «скорой помощи». Сотрудники прибыли на место вызова, осмотрели пациента, провели ЭКГ и приняли решение доставить больного в Домодедовскую городскую больницу. В ходе осмотра в приемном отделении больницы врачами оснований для госпитализации не было выявлено. После этого мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался. Согласно предварительным данным эксперта, мужчина умер от разорванной аневризмы.