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СК начал проверку заявления жительницы Домодедово об отказе медиков госпитализировать ее умирающего мужа
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СК начал проверку заявления жительницы Домодедово об отказе медиков госпитализировать ее умирающего мужа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Домодедово, которого якобы отказались госпитализировать медики, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В следственный отдел по Домодедово с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами ГБУЗ МО «ДЦГБ» обратилась местная жительница. Она сообщила, что медики отказались госпитализировать ее супруга, в результате чего тот умер. По данному факту осуществляется проверка. Следователи истребовали медицинские карты, карты вызова, сведения о врачах, осуществляющих дежурство. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала О. Врадий.
По предварительным данным, 17 апреля 2018 г. ночью с из-за сильного недомогания мужчине была вызвана бригада «скорой помощи». Сотрудники прибыли на место вызова, осмотрели пациента, провели ЭКГ и приняли решение доставить больного в Домодедовскую городскую больницу. В ходе осмотра в приемном отделении больницы врачами оснований для госпитализации не было выявлено. После этого мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался. Согласно предварительным данным эксперта, мужчина умер от разорванной аневризмы.
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