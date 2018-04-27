Автомобиль, перевозивший арестантов, устроил ДТП в Краснодаре

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Адыгейская Набережная около 14:30. В аварию попал автозак.

В салоне специализированного ГАЗ-3302 находились 8 административно-задержанных.

В результате ДТП никто ее пострадал.

Группа охраны и конвоирования оперативно пересадила административно задержанных в другой автозак. — Говорится в официальном заявлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель-полицейский специализированного транспортного средства допустил столкновение с легковым Volkswagen , который ехал в попутном направлении впереди. Причиной могло стать несоблюдение дистанции.

ГАЗ-3302 получил механические повреждения.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.