Ещё
Смертельный таран: лихач на BMW снес машину ДПС, вставшую на пути
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смертельный таран: лихач на BMW снес машину ДПС, вставшую на пути 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На улице Восстания сотрудники полиции заметили автомобиль BMW 520i, который ехал с нарушением ПДД. Водитель не остановился на требование, после чего началась погоня с участием нескольких экипажей ДПС. Преследование длилось 15 минут, все это время стритрейсер несся со скоростью до 140 км/час по ночным улицам Казани.
На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов автомобиль ДПС выехал наперерез BWM, намереваясь перегородить ему дорогу, однако лихач не успел затормозить или изменить направление движения и на огромной скорости врезался в полицейских. От удара «Приору» смяло как лист бумаги. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в 7-й городской больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается удовлетворительно».
Погибшему старшему лейтенанту полиции Юрию Матренину было 42 года. У него остались жена и двое детей.
Что касается лихача, то им оказался 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов, ранее дважды судимый по «наркотической» статье 228 УК. Как сообщили в МВД, в 2015 году Сатрутдинов ранее был лишен права управления транспортным средством сроком на год после того, как скрылся с места ДТП.
Фото: Новости Татарстан
Авторамблер: последние новости
За оставление места ДТП предложили ввести уголовную ответственность Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой Непредсказуемая "Нива" поставила водителя в тупик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Валерий Доманский8
В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов4
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео65
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД9
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение