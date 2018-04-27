Смертельный таран: лихач на BMW снес машину ДПС, вставшую на пути

На улице Восстания сотрудники полиции заметили автомобиль BMW 520i, который ехал с нарушением ПДД. Водитель не остановился на требование, после чего началась погоня с участием нескольких экипажей ДПС . Преследование длилось 15 минут, все это время стритрейсер несся со скоростью до 140 км/час по ночным улицам Казани.

На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов автомобиль ДПС выехал наперерез BWM, намереваясь перегородить ему дорогу, однако лихач не успел затормозить или изменить направление движения и на огромной скорости врезался в полицейских. От удара «Приору» смяло как лист бумаги. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в 7-й городской больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается удовлетворительно».

Погибшему старшему лейтенанту полиции Юрию Матренину было 42 года. У него остались жена и двое детей.

Что касается лихача, то им оказался 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов, ранее дважды судимый по «наркотической» статье 228 УК. Как сообщили в МВД, в 2015 году Сатрутдинов ранее был лишен права управления транспортным средством сроком на год после того, как скрылся с места ДТП.

Фото: Новости Татарстан