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В Подмосковье СК проверяет медиков, отказавших пациенту в госпитализации
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В Подмосковье СК проверяет медиков, отказавших пациенту в госпитализации 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту отказа врачей Домодедовской горбольницы госпитализировать привезенного к ним по скорой помощи заболевшего мужчину. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Самостоятельно вернувшийся домой мужчина скоропостижно скончался от разрыва аневризмы.
"По предварительным данным, 17 апреля 2018 года ночью из-за сильного недомогания мужчине была вызвана бригада скорой помощи, сотрудники которой по прибытию осмотрели его, провели ЭКГ и приняли решение о доставлении больного в Домодедовскую городскую больницу. В ходе осмотра в приемном отделении больницы врачами оснований для госпитализации не было выявлено. После этого мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался", — сообщила Врадий.
Согласно предварительным данным экспертизы, мужчина умер от разрыва аневризмы. По словам Врадий, с заявлением о ненадлежащем оказании медпомощи 26 апреля обратилась супруга погибшего. Следователи истребовали в больнице и на станции скорой помощи медкарты и карты вызова, а также сведения о врачах, дежуривших 17 апреля.
"Из органов полиции истребован материал по факту смерти мужчины. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти", — добавила Врадий.
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