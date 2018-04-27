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Более восьми тысяч человек остались без воды в челябинском городе из-за аварии
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Более восьми тысяч человек остались без воды в челябинском городе из-за аварии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 8 тысяч человек остались без воды в челябинском городе Юрюзань из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ООО «Энергосбыт».
"Холодная вода отключена у всего города за исключением поселка Василовка (около 2,5 тыс. человек — прим. ТАСС). После аварии пришлось отключить нанос… там дом затапливало, мы сообщили об этой ситуации по сантехучасткам, в детские садики и школы. Насос остановили в 3 ночи, в 6:10 утра по местному времени была отключена вода", — сказала собеседница агентства, уточнив, время восстановления подачи воды пока неизвестно.
Юрюзань — город в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Население составляетболее 11 тыс. человек.
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