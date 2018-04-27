Более восьми тысяч человек остались без воды в челябинском городе из-за аварии

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Более 8 тысяч человек остались без воды в челябинском городе Юрюзань из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ООО «Энергосбыт».

"Холодная вода отключена у всего города за исключением поселка Василовка (около 2,5 тыс. человек — прим. ТАСС). После аварии пришлось отключить нанос… там дом затапливало, мы сообщили об этой ситуации по сантехучасткам, в детские садики и школы. Насос остановили в 3 ночи, в 6:10 утра по местному времени была отключена вода", — сказала собеседница агентства, уточнив, время восстановления подачи воды пока неизвестно.

Юрюзань — город в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Население составляетболее 11 тыс. человек.