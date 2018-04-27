В центре Москвы «заминировали» машину надписью на украинском языке

В центре столицы полиция обследовала автомобиль, на котором было наклеено предупреждение о бомбе, написанное на украинском языке, сообщает АГН «Москва» , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, в ОВД «Якиманка» ночью 26 апреля поступило сообщение, что в 1-м Спасоналивковском переулке на припаркованной машине Toyota налеплена подозрительная надпись на украинском языке.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на машине листок с надписью «Запретная зона! Москаль, не трогай мою машину — она заминирована! (Заборонена зона! Москаль, не чiпай мою машину — вона замiнована!).

По словам собеседника агентства, автомобиль обследовал кинолог с собакой, однако ничего подозрительного не нашел. Стражи порядка вызвали в отделение полиции проживающую в Люберцах хозяйку машины для дачи объяснений.