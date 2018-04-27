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В Воронеже впервые возбудили уголовное дело о незаконной эвакуации авто
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В Воронеже впервые возбудили уголовное дело о незаконной эвакуации авто 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Автомобилист добился справедливости через прокуратуру. Полицейские впервые в Воронеже возбудили уголовное дело после незаконной эвакуации автомобиля. Недовольный владелец машины обратился в прокуратуру, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в пятницу, 27 апреля. По закону, если автомобилист возвращается к своей машине до начала движения эвакуатора с уже погруженным на него автомобилем, водитель эвакуатора обязан прекратить эвакуацию. Однако в случае воронежца сотрудник ООО «Перспектива» не выполнил требование и увёз авто на штрафстоянку. — Более того, в нарушение Кодекса об административных правонарушениях РФ протокол о задержании транспортного средства, который является основанием для законной эвакуации автомобиля, не оформлялся, — добавили в ведомстве. Автомобилисту пришлось оплатить работу эвакуации и хранение машины на спецстоянке, после чего он обратился с жалобой в прокуратуру Коминтерновского района. В итоге 26 апреля МВД возбудило уголовное дело о самоуправстве, максимальное наказание — 6 месяцев ареста. Екатерина Трещикова
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