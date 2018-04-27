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На Бухарестской улице иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов
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На Бухарестской улице иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов 

АиФ Санкт-Петербург 41 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла около 13.55 27 апреля у дома №23/1 по Бухаресткой улице, у станции метро «Международная».
По словам очевидцев, водитель за рулем отечественной легковушки «Лада Приора» врезался в иномарку Skoda Octavia, которая остановилась на красный свет. В результате сильного удара иномарку отбросило на тротуар, где под колеса машины попали три пешехода — две пожилые женщины в возрасте 71 года и 77 лет, а также 19-летний молодой человек.
Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Как рассказывают свидетели происшествия, у одной из пенсионерок сломана нога. Все трое доставлены в больницу.
Пот факту ДТП ведется проверка.
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