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В Курске перенесли остановку с улицы Дубровинского
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В Курске перенесли остановку с улицы Дубровинского 

Курские известия 41 минуту назад
Фото: Курские известия
С сегодняшнего дня остановку, с которой можно было уехать в сторону посёлков Щетинка и Камыши, перенесли с ул. Дубровинского на ул. Октябрьскую
О причинах этого решения рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска Надежда Пупко.
— В настоящее время в районе остановки «Ул. Дубровинского» сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация. В месте отправления автобусов пригородных маршрутов паркуются водители легковых автомобилей, что затрудняет посадку-высадку пассажиров пригородных автобусов. Кроме того, там отсутствует остановочный павильон и скамейки для ожидания. Для решения проблемы администрация города Курска совместно с комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области приняли решение о переносе места отправления части автобусов от остановки «Ул. Дубровинского» на обустроенный остановочный пункт ОАО «Автостанция+» (ул. Бутко, 41, 43) с переводом оставшейся части пригородных маршрутов на ул. Октябрьскую.
Как отмечают в мэрии, ОАО «Автостанция+» соответствует требованиям предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры. Там есть комната отдыха для водителей, санитарная комната, кафе, информационные табло для пассажиров и прочее. В администрации города уже подготовили новую схему дорожного движения по улице Октябрьской. Также там оборудуют остановку с павильоном и скамейками.
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