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В Курске перенесли пригородную остановку
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В Курске перенесли пригородную остановку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Остановку пригородных автобусов в Курске перенесли с улицы Дубровинского на улицу Октябрьскую, сообщила пресс-служба мэрии.
У торгового центра «Радуга», откуда раньше можно было уехать в сторону поселков Щетинка и Камыши, стали парковаться легковушки. Это начало затруднять посадку-высадку пассажиров пригородных автобусов. Кроме того, в том месте не было остановочного павильона и скамейки для ожидания транспорта.
Власти Курска решили перенести остановку на обустроенный пункт ОАО «Автостанция+», а оставшуюся часть пригородных маршрутов — на улицу Октябрьскую.
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