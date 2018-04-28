В Курске перенесли пригородную остановку

Остановку пригородных автобусов в Курске перенесли с улицы Дубровинского на улицу Октябрьскую, сообщила пресс-служба мэрии.

У торгового центра «Радуга», откуда раньше можно было уехать в сторону поселков Щетинка и Камыши, стали парковаться легковушки. Это начало затруднять посадку-высадку пассажиров пригородных автобусов. Кроме того, в том месте не было остановочного павильона и скамейки для ожидания транспорта.

Власти Курска решили перенести остановку на обустроенный пункт ОАО «Автостанция+», а оставшуюся часть пригородных маршрутов — на улицу Октябрьскую.