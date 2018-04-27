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«Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati
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«Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati 

Агентство «Москва» 1 час назад
По итогам I квартала 2018 г. в Москве и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат» объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам января-марта 2018 г. достиг 55 экземпляров. Это на 50,5% ниже результата годичной давности. Более половины автомобилей Maserati было реализовано в Москве и Подмосковье (29 штук). Жители Санкт-Петербурга приобрели семь таких машин, Тюменской области — три. В Краснодарский край, Свердловскую и Пензенскую области отправилось по два автомобиля. Еще в 10 субъектах РФ за отчетный период было куплено по одной машине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с января по март 2018 г. в России было продано 52 кроссовера Levante. Оставшиеся три автомобиля разделили между собой спортивный седан Quattroporte (две единицы) и бизнес-седан Ghibli (одна машина).
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