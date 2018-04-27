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Новосибирская область оказалась аутсайдером по концентрации легковых машин
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Новосибирская область оказалась аутсайдером по концентрации легковых машин 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Специалисты из аналитического агентства «Автостат» признали Новосибирскую область регионом с низкой обеспеченностью легковыми автомобилями.
По состоянию на 1 января 2018 года в Новосибирской области насчитывалось 787,1 тысячи легковых машин и 2 миллиона 788,8 тысячи жителей. Таким образом, на каждую тысячу человек приходилось 292 автомобиля.
«Это ниже, чем в среднем по стране», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Автостата».
Среди российских регионов самую большую концентрацию легковых машин аналитики обнаружили в Республике Карелия — там на каждую тысячу жителей приходилось 353 автомобиля. Также в тройку лидеров вошли Псковская и Калужская области с показателем 351 машина на тысячу человек. Эти регионы опережают даже Москву и Санкт-Петербург (297 и 317 автомобилей соответственно).
В среднем по России обеспеченность машинами оказалась на уровне 293 автомобиля на человека. Показатель выше среднего зафиксирован в 38 регионах страны, ещё в четырёх регионах концентрация легковых машин оказалась на среднероссийском уровне.
«В остальных российских регионах обеспеченность легковыми автомобилями ниже среднего уровня. Причём наиболее характерно это для республик Северного Кавказа. Так, в Чечне самая низкая в стране обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 человек — 137 единиц», — подсчитали авторы исследования.
Ранее аналитики «Автостата» выяснили, что только за 2017 год жители Новосибирской области купили 15 тысяч новых легковых машин, потратив на них больше 20 миллиардов рублей.
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