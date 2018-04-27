Пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку в Ингушетии

Нетревзвый водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку в Магасе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.

Вечером 26 апреля 42-летний местный житель на «Mercedes» наехал ребенка на улице Мальсагова.

В результате ДТП девочка получила тяжёлые травмы и была доставлена в реанимацию.

Сейчас в отношении нарушителя составлены три административных протокола «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Нарушение правил перевозки людей» и «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Автомобиль доставлен на штрафную стоянку.