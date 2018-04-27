Умер конструктор российского внедорожника ВАЗ-2123 

САМАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Валерий Доманский, главный конструктор автомобиля ВАЗ-2123, скончался в пятницу на 77-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.
"Доманский скончался сегодня утром", — отметила представитель пресс-службы.
Валерий Доманский, главный конструктор ВАЗ-2123, также работал над модификацией ВАЗ 21214 ("Нива"). ВАЗ-2123 — автомобиль повышенной проходимости малого класса, производился на "АвтоВАЗе" в 1998-2002 годах, позже был заменен моделью Chevrolet Niva, созданной на его базе.