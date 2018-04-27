Умер конструктор российского внедорожника ВАЗ-2123

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Движение на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе восстановлено после ДТП

КС счел неконституционной норму, по которой сбежавшего с ДТП водителя не признают пьяным

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