В Московской области проверяют причину смерти пациента после отказа в госпитализации

Следователи в Подмосковье проводят проверку по заявлению женщины об отказе врачей Домодедовской городской больницы госпитализировать её мужа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

17 апреля бригада скорой помощи доставила пациента в медучреждение, но врачи приёмного покоя не нашли оснований для его госпитализации и отказались его принять. Мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался.

Следователи проводят доследственную проверку. В больнице и станции скорой помощи истребованы медицинские документы. Будут опрошены врачи, осуществлявшие дежурство. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.