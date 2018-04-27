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В Московской области проверяют причину смерти пациента после отказа в госпитализации
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В Московской области проверяют причину смерти пациента после отказа в госпитализации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следователи в Подмосковье проводят проверку по заявлению женщины об отказе врачей Домодедовской городской больницы госпитализировать её мужа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
17 апреля бригада скорой помощи доставила пациента в медучреждение, но врачи приёмного покоя не нашли оснований для его госпитализации и отказались его принять. Мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался.
Следователи проводят доследственную проверку. В больнице и станции скорой помощи истребованы медицинские документы. Будут опрошены врачи, осуществлявшие дежурство. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
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