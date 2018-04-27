Жители Адыгеи прокатились по Краснодару с фальшивыми номерами 

18‐летний водитель Mercedes‐Benz и его 21‐летний пассажир катались по Краснодару с фальшивыми номерами, нарушая при этом правила ПДД. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Молодые люди выкладывали в соцсети видеоролики, где водитель иномарки нарушает правила проезда пешеходных переходов, ездит по бульвару на улице Красной, выезжает на встречную полосу, чтобы объехать транспортные заторы.
Полиция обратила внимание на видео в Интернете и проверила информацию.
Мы установили личности молодых людей, которые передвигались по городу на Mercedes-Benz
с фальшивыми номерами. Выяснилось, что иномарка принадлежит не им, а женщине, которой также грозит административная ответственность — штраф до 30 тысяч рублей.
18-летний
водитель не получал прав на управление автомобилем
— официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
На водителя наложили несколько штрафов. При этом, он будет отвечать на суде за пользование поддельными номерами.
Молодые люди признали вину.
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о том, что новый экзамен на получение водительских прав станет сложнее. Теперь практическому вождению будет уделяться больше внимания.