Жители Адыгеи прокатились по Краснодару с фальшивыми номерами

18‐летний водитель Mercedes‐Benz и его 21‐летний пассажир катались по Краснодару с фальшивыми номерами, нарушая при этом правила ПДД. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Молодые люди выкладывали в соцсети видеоролики, где водитель иномарки нарушает правила проезда пешеходных переходов, ездит по бульвару на улице Красной, выезжает на встречную полосу, чтобы объехать транспортные заторы.

Полиция обратила внимание на видео в Интернете и проверила информацию.

Мы установили личности молодых людей, которые передвигались по городу на Mercedes-Benz

с фальшивыми номерами. Выяснилось, что иномарка принадлежит не им, а женщине, которой также грозит административная ответственность — штраф до 30 тысяч рублей.

18-летний

водитель не получал прав на управление автомобилем

На водителя наложили несколько штрафов. При этом, он будет отвечать на суде за пользование поддельными номерами.

Молодые люди признали вину.