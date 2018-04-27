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В Москве водителя приговорили к 1,5 годам колонии за ДТП, в котором погиб ребенок
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В Москве водителя приговорили к 1,5 годам колонии за ДТП, в котором погиб ребенок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Нагатинский районный суд Москвы приговорил водителя грузового автомобиля к 1 году и 6 месяцам колонии за аварию, в которой погиб малолетний ребенок, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
5 ноября 2017 года водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Каширского шоссе, совершил столкновение с машиной Toyota. В результате происшествия водитель иномарки, 28-летний житель Подмосковья, был госпитализирован. Его маленькая дочь, находившаяся в салоне авто, скончалась на месте.
«Водитель грузовика, 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, признан виновным по статье 246 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему вынесен приговор и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.
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