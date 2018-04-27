Житель Санкт-Петербурга на иномарке провалился в яму в центре Ростова 

Сегодня, 27 апреля, в центре донской столицы в очередной раз за эту весну образовался провал. На этот раз проезжая часть на пересечении Пушкинской и Ворошиловского провалилась под колесами Volkswagen Tiguan стоимостью больше одного миллиона рублей.
Судя по номерам на автомобиле, водитель приехал к нам из Санкт-Петербурга.
Интересно, в Питере такие же дороги?
— Он поворачивал с Ворошиловского на Пушкинскую, и внезапно асфальт под машиной провалился. Я услышал треск, через мгновение левое переднее колесо и часть бампера оказались под землей, — рассказал корреспонденту 161.ru очевидец Максим Петров. — Водителю пришлось выбираться из салона через пассажирскую дверь. Мне как коренному ростовчанину стыдно перед этим парнем. Хорошо хоть, что это произошло не с иностранным болельщиком в период чемпионата.
Диаметр и глубина ямы составила примерно один метр.
Вокруг собрались зеваки
В начале апреля в Ростове на Ереванской под землю полностью провалился «Форд». Теперь хозяйка иномарки хочет получить с водоканала полмиллиона. Асфальт ушел под землю из-за того, что прорвало старый коллектор.