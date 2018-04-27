Житель Санкт-Петербурга на иномарке провалился в яму в центре Ростова

Сегодня, 27 апреля, в центре донской столицы в очередной раз за эту весну образовался провал. На этот раз проезжая часть на пересечении Пушкинской и Ворошиловского провалилась под колесами Volkswagen Tiguan стоимостью больше одного миллиона рублей.

Судя по номерам на автомобиле, водитель приехал к нам из Санкт-Петербурга.

Интересно, в Питере такие же дороги?

— Он поворачивал с Ворошиловского на Пушкинскую, и внезапно асфальт под машиной провалился. Я услышал треск, через мгновение левое переднее колесо и часть бампера оказались под землей, — рассказал корреспонденту 161.ru очевидец Максим Петров . — Водителю пришлось выбираться из салона через пассажирскую дверь. Мне как коренному ростовчанину стыдно перед этим парнем. Хорошо хоть, что это произошло не с иностранным болельщиком в период чемпионата.

Диаметр и глубина ямы составила примерно один метр.

Вокруг собрались зеваки