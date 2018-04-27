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В центре Ростова иномарка встала на дыбы из-за провала в земле
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В центре Ростова иномарка встала на дыбы из-за провала в земле 

Деловое сообщество 59 минут назад
Фотографию с места событий активно обсуждают в социальных сетях Ростова. Иномарка с питерскими номерами стоит практически вертикально. Авария произошла в самом центре города, на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского. По словам очевидцев, асфальт провалился прямо под колесами автомобиля, у водителя не было ни малейшего шанса избежать аварии. К счастью обошлось без жертв, а вот пробка сразу образовалась довольно внушительная.
Это уже не первый крупный провал в земле, «глотающий» легковые автомобили. Чуть больше двух недель назад в Нахичевани иномарка полностью ушла под землю. Провал длинной в пять метров образовался из-за прорыва
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