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Названы 10 регионов с самыми опасными дорогами
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Названы 10 регионов с самыми опасными дорогами 

Авторамблер 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Десятка была составлена на основе данных о количествах ДТП по итогам 2017 года, которые произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий. Речь идет как об авариях с пострадавшими, так и о тех, в которых погибли люди.
На первом месте оказалась Челябинская область, где насчитывается наибольшее количество аварий из-за некачественных дорог. Следом идет Красноярский край и Краснодарский. Московская область заняла четвертую строчку, а замыкает пятерку Самарская область.
Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестом месте Пермский край, на седьмом — Нижегородская область, на восьмом — Ставропольский край, на девятом — Татарстан, а замыкает десятку Волгоградская область.
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