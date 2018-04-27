Названы 10 регионов с самыми опасными дорогами

Десятка была составлена на основе данных о количествах ДТП по итогам 2017 года, которые произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий. Речь идет как об авариях с пострадавшими, так и о тех, в которых погибли люди.

На первом месте оказалась Челябинская область, где насчитывается наибольшее количество аварий из-за некачественных дорог. Следом идет Красноярский край и Краснодарский. Московская область заняла четвертую строчку, а замыкает пятерку Самарская область.

Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестом месте Пермский край, на седьмом — Нижегородская область, на восьмом — Ставропольский край, на девятом — Татарстан, а замыкает десятку Волгоградская область.