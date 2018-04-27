Какие автомобили были у Владимира Высоцкого

Как утверждал бессмертный Остап Бендер : «Машина, не роскошь, а средство передвижения». Он был не прав. В Советском Союзе автомобиль, особенно если он был заграничного производства, являлся самой настоящей роскошью. При этом одним из самых известных советских автолюбителей был Владимир Семенович Высоцкий, о количестве автомобилей которого в стране ходили самые невероятные слухи.

Первая «копейка»

По воспоминаниям друзей поэта автомобили он водил великолепно, хотя впервые, что сел за руль, когда его возраст подходил к тридцати годам. Но, поскольку Высоцкий любил жить на пределе человеческих возможностей, то и машины он водил достаточно резко из-за чего часто попадал в аварии. Несмотря на то, что водить Высоцкий учился на «Волге» ГАЗ-21, принадлежавшей его другу, первым собственным автомобилем артиста стала обычная серая копейка ВАЗ 2101. Причем данную машину Высоцкий не покупал, а получил в подарок от собственного отца. Однако, отношения с продукцией советского автопрома у Владимира Семеновича не сложились, и машина была им быстро разбита.

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Вторым автомобилем популярного барда стала элегантная Renault 16 , которую в подарок любимому мужчине привезла из Парижа, его знаменитая жена Марина Влади . Данному презенту оказалось посвящено немало строк в мемуарах людей близко знавших поэта. Самое удивительное, что вторую машину Высоцкого постигла судьба первой. Вскоре, после получения дорогого подарка, поэт врезался в автобус, вылетев через лобовое стекло. К счастью, все обошлось ссадинами и ушибами, а немного помятую машину удалось восстановить. После ремонта молодожены отправились на восстановленном автомобиле в первое зарубежное турне Высоцкого в Париж. Сложно сказать по какой причине, но во Франции Марина Влади машину быстро продала. Возможно, езда на битом автомобиле была ей неприятна. Тем не менее, почувствовав вкус скорости и удовольствие от езды, Владимир Семенович оставаться без стального коня не желал.

Третьей машиной Высоцкого стало синее БМВ, которое поэт привез из поездки по Германии. Правда, любивший экстремальную езду артист, достаточно быстро осознал, что допустил изрядную ошибку, обзаведясь дорогой иномаркой. Достать к ней запчасти в Советском Союзе, даже человеку с его связями и популярностью было непросто. Тем не менее, расставаться с красивым автомобилем Высоцкий не захотел и в комиссионном магазине приобрел второй аналогичный автомобиль, но другой расцветки «на запчасти». В наши дни подобным образом поступают многие владельцы редких или раритетных автомобилей, а во времена СССР данный шаг посчитали, чуть ли не вызовом обществу. Со временем Высоцкий решил вопрос с редкими автозапчастями и гордо стал ездить поочередно на обоих БМВ. Правда, для этого ему приходилось постоянно перекручивать номера с одного автомобиля на другой и обратно.

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