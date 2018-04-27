Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из-за дорожного конфликта на западе Москвы

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в стрельбе, случившейся в ходе дорожного конфликта на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в пятницу вблизи дома 52-54 по улице Молодогвардейской произошел дорожный конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один водитель выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия, и скрылся", — сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время сотрудники скорой помощи решают вопрос о необходимости госпитализации пострадавшего.