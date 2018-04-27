Топ-5 самых дорогих нарушений ПДД

Десятки и даже сотни тысяч рублей — такова «цена» ряда статей Кодекса об административных правонарушениях. В некоторых случаях автомобилисту грозит лишение прав и даже задержание. Отделаться предупреждением не получится.

Управление при лишении в/у Езда, будучи лишенным прав, — серьезное правонарушение, которое карается строго и сурово. «Лишенцу» грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, либо арест на 15 суток, либо обязательные работы продолжительностью от 100 до 200 часов. Тот самый случай, когда значительные финансовые потери от столь рискованного поступка куда лучше альтернативных вариантов. Разумеется, от управления человек будет отстранен, а автомобиль задержат. В те же 30 тыс. рублей выльется передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Учебные автомобили, разумеется, не в счет.

Езда в состоянии опьянения

Одно из самых серьезных из числа возможных наказаний светит за «пьянку» — попавшегося подшофе «обезжирят» на 30 тыс. рублей и сделают пешеходом на 18-24 месяца. То же самое произойдет при передаче права управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее серьезные финансовые и административные издержки грозят водителю, рискнувшему сесть за руль, будучи лишенным прав и вновь попавшемуся пьяным. В этом случае штраф в размере 200-300 тыс. рублей светит как клятва пионера. «Опции» оптимизма не внушают — это обязательные работы до 480 часов, либо принудительная деятельность продолжительностью до 24 месяцев, либо вовсе лишение свободы на срок до двух лет. Отказ от медицинского освидетельствования влетит в 30 тыс. рублей или лишение прав на полтора-два года.

Есть еще одна провинность, которую КоАП формулирует следующим образом: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Здесь расценки аналогичные — 30 тыс. рублей для тех, кто не подлежит аресту. Всех остальных отправят за решетку на 10-15 суток.

Вред здоровью средней тяжести

В КоАП есть статья, предусматривающая наказание за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, результатом которого стало причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В этом случае вам повезет, если накажут рублем, а, именно, 10-25 тыс.. Альтернативной выступает лишение права управления автомобилем на полтора-два года.

Перевозки с нарушениями

В случае ряда нарушений для юридических лиц устанавливается особо жестокий шестизначный штраф. Впрочем, в некоторых ситуациях огромные карательные суммы «отлистывать» придется провинившемуся водителю вне зависимости от его статуса. Специфичные статьи Кодекса предусматривают весьма суровую кару за нарушение правил перевозок: серьезной статьей расходов грозит использование автомобилей, принадлежащих иностранным перевозчикам, для транспортировки грузов и/или пассажиров по территории Российской Федерации — 150-200 тыс. рублей.

Незаполненное разрешение или разрешение, составленное с нарушением правил, либо вообще его отсутствие при международной автомобильной перевозке грузов и/или пассажиров с территории РФ в третье государство, либо «от них к нам» обойдется в ту же сумму.

Последствия уклонений

Отдельной графой в Кодексе идет назидание для всех, приговоренных к отбыванию обязательных работ и думающих, что они могут отлынивать. Увы, не выйдет — в этом случае вас оштрафуют на сумму в 150-300 тыс. рублей или арестуют на 15 суток.