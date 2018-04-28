Уроки безопасности проводят перед майскими праздниками в школах и детских садах Вологды

По поручению Мэра города Вологды Сергея Воропанова в учебных заведениях областной столицы стартовали внеплановые инструктажи по правилам дорожного движения. Они проходят перед длинными майскими праздниками, когда дети много времени будут проводить на улице. Сегодня такие уроки прошли в детском саду № 92 в Техническом переулке и общеобразовательной школе № 7 на ул. Беляева.

Занятия проходят по четырем основным направлениям — поведение на воде, на ж/д путях, при пожаре и на дорогах. Последней теме уделено особое внимание. Напомним, 25 апреля на Пошехонском шоссе произошло ДТП, в котором погиб 13-летний подросток, перебегавший проезжую часть. Как этого не допустить, отдельно разбирают на уроках безопасности. Управлением образования Администрации Вологды усилена профилактика подобных случаев.

«Мы должны обеспечить безопасность детей со всех сторон, поэтому такие занятия проводятся как для школьников и детсадовцев, так и для их родителей. Чтобы знание превратилось в умение, надо тренироваться, а чтобы умение превратить в навык — эти тренировки должны идти в системе. Поэтому мы проводим такие уроки регулярно, но особенно усиливаем эту работу перед праздничными выходными и каникулами. Ну и, конечно, отрабатываем все серьёзные происшествия на дорогах с точки зрения профилактики», — отметила начальник Управления образования Администрации Вологды Ирина Гуляева

К проведению инструктажей привлекаются сотрудники разных ведомств — ГИБДД , ОСВОД, МЧС , а также ученики кадетских классов города. Что касается дорожной безопасности, то детям напоминают о правилах безопасного поведения на пешеходных переходах, при пересечении автомобильных дорог на велосипедах, при пересечении железной дороги. В конце занятий раздают Памятки юного пешехода.

Школа безопасности начала работать и на автопредприятиях города. Ее организует руководство предприятия ПАТП-1 совместно с ГИБДД. Водителям напоминают о правилах и нововведениях в сфере дорожного движения, разбирают с ними реальные ситуации на дорогах областной столицы, снятые на видеорегистратор.