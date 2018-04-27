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Водители автобусов Вологды проходят Школу безопасности
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Водители автобусов Вологды проходят Школу безопасности 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Как вести себя на дороге, когда управляешь крупногабаритным транспортом с пассажирами, рассказали на уроке безопасности в городском ПАТП-1. Такие занятия организуют для своих сотрудников представители автопредприятия совместно с ГИБДД Вологды. Водители автобусов должны быть готовы к любым ситуациям и знать все дорожные нововведения, чтобы поездки вологжан по городу обходились без происшествий.
Уроки идут в течение месяца, их посетили порядка 250 сотрудников. Преподаватели рассказывают об основных проблемах на современных дорогах, а водители задают вопрос, вспоминают основные нормы и правила дорожной безопасности. Также разбирают кадры дорожных происшествий со своим участием, снятые на видеорегистратор.
«На мой взгляд, можно проводить такие занятия чаще. Самому искать необходимую информацию иногда не хватает времени. Если что-то непонятно, преподаватели все разъясняют. Постоянно пользуюсь советами, полученными на уроках», — делится водитель предприятия ПАТП-1 Виктор Страсдаускас.
Эти уроки особенно актуальны сейчас, когда в областной столице наблюдается рост аварийности с участием общественного транспорта. С начала года произошло 10 случаев, 11 вологжан получили травмы.
«С помощью таких занятий мы пытаемся понять проблематику сложившейся ситуации — выслушиваем предложения водителей и напоминаем о том, какую ответственность они несут, управляя общественным транспортом», — прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ГИБДД Вологды Никита Василенко.
Водители по завершении курсов напишут итоговое тестирование, чтобы показать уровень своей подготовки. Тех, кто не пройдет эту аттестацию, не допустят до управления общественным транспортом.
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