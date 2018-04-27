5 с виду обычных дорог, на которых происходит всякая чертовщина

Мы живем в мире тайн, хотя часто отказываемся это признать. Современный человек — дитя мегаполисов и как правило придерживается глубоко материальных воззрений. Столкнувшись с необъяснимым, ему порой проще закрыть на глаза произошедшее или со скептической снисходительной усмешкой ограничиться дежурными фразами про «глюки». Но червь сомнения будет точить, особенно, когда речь идет о странных, почти мистических обстоятельствах, а в качестве аргументации выступает печальная статистика. Но всегда ли виновниками аварий на дорогах смерти выступают призраки и всякая нечисть или же виной всему объективные причины, потонувшие в суевериях и многочисленных мистических историях?

Лыткаринская трасса

Одна из трасс с поистине черной репутацией — знаменитый лесной участок направления Люберцы-Лыткарино в районе деревни Пехорка, где побилось немало народу. С этим местом связано множество легенд, от которых стынет кровь даже завзятого скептика и циника. В 1989 году грузовик раздавил машину из свадебного кортежа, в которой находилась невеста. Поговаривают, что ее неприкаянная душа обитает в тех местах и своим видом провоцирует аварии. В интернете можно найти видео с призраком или тем, что за него выдают.

По другой версии, совершенно прямая дорога проложена через древнее кладбище и энергетика места влияет на проезжающих совершенно определенным образом. Трассе предписывают тектонический разлом и даже влияние некогда упавшего здесь метеорита. Многочисленные аварии случались здесь в основном до 2003 года. После ремонта и появления лежачих полицейских столкновений стало меньше, но слава Лыткаринского шоссе смерти живет и поныне.

Лефортовский тоннель

Жителям и гостям столицы стоит быть начеку, ибо под носом у них находится настоящая дорога смерти — Лефортовский тоннель.

Проезжающим это грандиозное сооружение может показаться поистине бесконечным. Отчасти так и есть: тоннель — пятый по протяженности в Европе. Увы, не все доезжают до его конца… Байки и сказки? Отнюдь: здесь, что называется, на ровном месте происходили и происходят довольно аварии. Беспристрастные камеры фиксируют выходящие из-под контроля автомобили, взбесившиеся грузовики и автобусы, бьющиеся о стены… Очевидных причин для происходящего, как будто нет, хотя разные городские службы указывают на человеческий фактор, мол, водители превышают скорость, отвлекаются и бьются. Мистические объяснения куда интереснее! Городские легенды гласят, что в тоннеле водятся призраки, а люди иногда испытывают здесь необъяснимый иррациональный страх. Автор этих строк ездит по тоннелю регулярно и ничего подобного не видел, но вынужден признать — находиться здесь… как-то неприятно, причем эти ощущения приходят безотносительно дурной славы места и не имеют под собой никаких объективных причин. Экстрасенсы и парапсихологи утверждают, что подземная магистраль проложена в плохом, гиблом месте с аномальной активностью. По одной из версий, тоннель прорыли сквозь кладбище, вынуждая водителей ощущать на себе негативную энергетику. Как бы то ни было, здесь следует быть настороже.

666 километр трассы Москва-Ростов

Если эти истории вас не напугали, то «сказка на ночь у костра» о «километре 666» трассы Москва-Ростов тянет на сюжет для фильма ужасов. Вот только это не сказка. Участок, отмеченный дьявольским числом, находится у местечка с соответствующим названием Холодный Яр. Воображение рисует низкий туман, тусклый свет луны и колеблющийся призрачный силуэт на обочине, готовый бросится под колеса одинокой машины и забрать жизни находящихся внутри. Но здесь, похоже, все прозаичнее — аварии происходят на крутом склоне со слепым подъемом при неудачном обгоне.

666 километр Крыма

Тем не менее, это обстоятельство не отменяет тяжелых аварий, характерных для «666 километров». Подтверждением тому по праву считается участок с «чертовой отметкой» на трассе Симферополь-Ялта в районе села Пионерское. Столб с тремя шестерками появился здесь сравнительно недавно, 1 января 2007 года, и тем не менее, здесь отмечается повышенная аварийность с высокой смертностью. Неверующие могут справиться у интернет-поисковика о статистике и регулярности ДТП на данном участке. Экстрасенсы убеждены, что негативная энергетика места, где в годы войны погибло много людей, лишь ухудшилась с появлением дьявольского числа. Инспекторы Госавтоиснпекции указывают на вполне себе мирские причины — слабое освещение участка и закрытые повороты со стороны Симферополя и Ялты. Справедливости ради следует отметить, что дороги Крыма изобилуют опасными местами. Закрытые повороты, горы, спуски и подъемы плюс характерные для полуострова глинисто-илистые частицы почвы, превращающие дорогу в дождь практически в каток, предъявляют к водителям совершенно конкретные требования.

Трасса Темрюк — Краснодар — Кропоткин

Ну и на «десерт». Смертельно опасным по праву считается отрезок трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Елизаветинской, где аварии с жертвами стали привычным явлением. Например, в 2016 году здесь в течение трех часов произошло три ДТП с участием 13 машин.