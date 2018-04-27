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В Керчи почтили память жертв Чернобыльской аварии
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В Керчи почтили память жертв Чернобыльской аварии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
26 апреля в ходе митинга-реквиема керчане почтили память людей, которые 32 года назад пожертвовали собой, ликвидируя последствия аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовали Глава администрации Керчи Сергей Бороздин, сотрудники МЧС, жители города.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции недалеко от Припяти прогремел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Авария признана крупнейшей за всю историю атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по эколого-экономическому ущербу.
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