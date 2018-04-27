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Водитель авто прокатил змею на капоте из Дагомыса в Сочи
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Водитель авто прокатил змею на капоте из Дагомыса в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Животное некоторое время проехало на капоте Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Скорость машины составляла около 40 километров в час. Появление такого попутчика немного удивило водителя, однако он продолжал ехать дальше.
Какое-то  время они прокатились вместе. Когда молодой человек притормозил, змеи под капотом уже не было.
Публикация от Dmitry B. (@baskakov)
26 Апр 2018 в 10:40 PDT  Куда она подевалась — неизвестно.
Австралийский рыбак Мэтт Дункан несколько часов выматывал акулу, чтобы поймать ее. Добившись своего, отпустил ее в реку, предварительно попозировав с ней для фотографии.
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