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Стала известна причина перестрелки в центре Екатеринбурга: бывший собственник расстрелял экс-директора
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Стала известна причина перестрелки в центре Екатеринбурга: бывший собственник расстрелял экс-директора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области, после осмотра места происшествия и допроса свидетелей, в том числе, непосредственного очевидца, предварительно установлено, что конфликт произошел между бывшим собственником фирмы и экс-директором компании. Ранее между мужчинами возник конфликт: собственник предъявлял претензии экс-директору. Речь идет о ненадлежащем исполнения своих обязанностей вследствие чего бизнесмен лишился определённого имущества. В ходе конфликта бывший собственник выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой.
Как ранее сообщало «ФедералПресс», с тяжелым ранением мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался.
В ведомстве подчеркнули, что между мужчинами был длительный конфликт.
«Также необходимо отметить, что в результате произошедшего между указанными мужчинами инцидента со стрельбой более никто из посторонних граждан, в том числе, непосредственный свидетель, не пострадали», — отметили в управлении.
В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. Следователи допрашивают свидетелей, планируется проведения экспертиз.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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