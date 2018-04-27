Стала известна причина перестрелки в центре Екатеринбурга: бывший собственник расстрелял экс-директора

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области, после осмотра места происшествия и допроса свидетелей, в том числе, непосредственного очевидца, предварительно установлено, что конфликт произошел между бывшим собственником фирмы и экс-директором компании. Ранее между мужчинами возник конфликт: собственник предъявлял претензии экс-директору. Речь идет о ненадлежащем исполнения своих обязанностей вследствие чего бизнесмен лишился определённого имущества. В ходе конфликта бывший собственник выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой.

Как ранее сообщало «ФедералПресс», с тяжелым ранением мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался.

В ведомстве подчеркнули, что между мужчинами был длительный конфликт.

«Также необходимо отметить, что в результате произошедшего между указанными мужчинами инцидента со стрельбой более никто из посторонних граждан, в том числе, непосредственный свидетель, не пострадали», — отметили в управлении.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. Следователи допрашивают свидетелей, планируется проведения экспертиз.