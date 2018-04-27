Нарушителей на ж\д переездах снимут на видео и передадут в ГИБДД

Октябрьская железная дорога объявляет месяц охоты на нарушителей правил переезда на железной дороге. Грехи автомобилистов попадут на видео, которое затем с удовольствием посмотрят в дорожном ведомстве.

Так, на железнодорожных переездах с 27 апреля до 20 мая будет усилена работа по выявлению случаев нарушения водителями правил дорожного движения. На переездах Ленобласти уже организована круглосуточная видеофиксация, а материалы по нарушителям оперативно обрабатываются и передаются в районные отделения ГИБДД для последующего наказания и вынесения штрафов нерадивым водителям.

Вместе с этим ОЖД призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять повышенную бдительность при пересечении железнодорожных переездов.