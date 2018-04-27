Бросание камней в мину закончилось гибелью мальчика под Калининградом

В Калининградской области при взрыве на бывшем военном полигоне погиб ребенок, еще двое пострадали. Об этом сообщили «Интерфаксу» в областном Минздраве. Полигон заброшен ещё с 90-х годов и ничем не огорожен. Дети устроили там игру — они бросали камни, пытаясь попасть в старую мину времён Великой Отечественной войны. Снаряд сдетонировал, девятилетний мальчик погиб, десятилетняя и шестилетняя девочки успели отбежать. Обе сейчас находятся в больнице. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.