Бидонько: нововведения в аэропортах Москвы требуют дополнительного общественного обсуждения

Напомним, что в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский начнут действовать новые правила. Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения.

Штрафы вводятся, в том числе, за засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, за прослушивание музыки без наушников.

При этом нарушением также будет считаться «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу. Размещать багаж на сиденьях также запрещается. Запрет коснулся и передвижения по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, помимо инвалидных колясок.

«Считаю, что ряд запретов для пассажиров в аэропортах, введенных депутатами Мособлдумы как минимум требуют дополнительного общественного обсуждения. Некоторые из них иначе как абсурдными не назовешь. Новые правила существенно осложнят жизнь пассажирам, особенно с детьми и пожилыми людьми. К примеру, как можно запретить переодеваться в туалете, учитывая, что пассажиры делают одну, а иногда две пересадки, проводя в пути десятки часов. Кроме того, вызывает недоумение запрет «находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях». А что делать в этом случае пассажирам с маленькими детьми, ожидая своего рейса по несколько часов по вине авиакомпаний? Необходимо думать о том, как повышать безопасность и комфорт пассажиров в аэропортах, а не ограничивать их права», — он.