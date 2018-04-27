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В Стерлитамаке байкер влетел в иномарку
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В Стерлитамаке байкер влетел в иномарку 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 27 апреля, в Стерлитамаке на улице Худайбердина мотоциклист с пассажиром влетели в иномарку. Что именно послужило причиной ДТП, пока не известно. Фото с места аварии выложили участники сообщества «БашДТП».
— Услышала звук тормозов, оглянулась и увидела уже иномарку и лежащего на дороге мотоциклиста, — рассказала жительница Стерлитамака.
На место ЧП выехали дорожные полицейские, которые выяснят все обстоятельства ДТП и установят, кто же спровоцировал аварийную ситуацию. Информация о пострадавших уточняется.
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