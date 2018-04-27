С апреля в Варшаве перестали штрафовать автомобилистов-нарушителей

Варшавские водители не перестают удивляться добродушию сотрудников дорожно-патрульной службы: за нарушение правил дорожного движения инспекторы теперь не выписывают штрафы, а ограничиваются душеспасительными беседами. «Это не значит, что вам попался сотрудник с добрым сердцем. Так варшавская ДПС с начала апреля протестует против тяжелых условий работы», — поясняет местный телеканал TVN24. Столичные дорожные инспекторы недовольны не только низкой заработной платой, но и тем, что их вознаграждение зависит от того, выполнили ли они «норму» по количеству штрафов, выписанных за дежурство.

"Теперь мы выписываем штрафы только за наиболее серьезные нарушения ПДД — те, которые представляют реальную опасность для других участников движения", — рассказывают инспекторы журналистам. Первые итоги впечатляют: с начала апреля варшавская ДПС выписала 496 штрафов, то есть в среднем около 20 в день. В предыдущие три месяца таких штрафов было 27 103, то есть более трехсот в день. Таким образом, протестующие полицейские оштрафовали почти в двадцать раз меньше водителей, чем обычно. При этом, по словам пресс-секретаря столичной полиции Силвестра Марчака, сотрудники действуют в полном соответствии с инструкцией, согласно которой наказание остается на усмотрение инспектора.