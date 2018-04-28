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На левом берегу Воронежа иномарка сбила двух женщин, одна из них погибла
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На левом берегу Воронежа иномарка сбила двух женщин, одна из них погибла 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 18:40 27 апреля на левом берегу Воронежа иномарка Renault Laguna сбила двух женщин на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел на улице Минской. За рулем легкового автомобиля находился 65-летний воронежец. Водитель иномарки сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».
61-летняя местная жительница погибла на месте ДТП, а 53-летнюю женщину с травмами доставили в больницу. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции.
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