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В тройном ДТП иномарок под Воронежем погибли два водителя
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В тройном ДТП иномарок под Воронежем погибли два водителя 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
В 21:10 28 апреля на трассе в Панинском районе в массовом ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
25-летний житель Эртиля, за рулем иномарки Audi 80, ехал по трассе на большой скорости. Автомобилист не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась сначала с Hyundai Getz, а затем по касательной с Ford Focus.
В аварии погибли водитель Audi и 56-летняя женщина-водитель Hyundai. 26-летняя пассажирка малометражной машины с травмами попала в больницу.
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