В тройном ДТП иномарок под Воронежем погибли два водителя

В 21:10 28 апреля на трассе в Панинском районе в массовом ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

25-летний житель Эртиля, за рулем иномарки Audi 80, ехал по трассе на большой скорости. Автомобилист не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась сначала с Hyundai Getz, а затем по касательной с Ford Focus

В аварии погибли водитель Audi и 56-летняя женщина-водитель Hyundai. 26-летняя пассажирка малометражной машины с травмами попала в больницу.