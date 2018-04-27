На дорогах Поморья стали чаще сбивать добропорядочных пешеходов

За первые месяц года в регионе выросло число ДТП по сравнению с этим же периодом в 2018 году. Неутешительная динамика зафиксирована в 12 муниципальных образованиях. Об этом сообщил врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области Сергей Рудный во время встречи с губернатором Поморья Игорем Орловым и районными главами.

Общее число аварий по региону увеличилось более чем на четверть. Всего за первый квартал текущего года на дорогах Архангельской области погибли 27 человек, ещё 458 получили травмы различной степени тяжести.

Главной причиной аварий остаётся низкая культура водителей. Так, каждое 15-е ДТП на дорогах области происходит по вине нетрезвых водителей. Зафиксирован рост случаев наезда на пешеходов на переходах — в таких авариях погибли шесть человек.

За отчётный период в регионе зафиксировано 34 ДТП с участием пассажирских автобусов. При этом из 18 происшествий, произошедших по вине водителей автобусов, 14 произошли на улицах Архангельска.

Вопрос связи безопасности и строительства и ремонта дорог поднял губернатор области.

— Вопрос безопасности дорожного движения является комплексным, в нём нет второстепенных составляющих. Все они должны работать как единая система, и, например, при строительстве и ремонте автодорог мы постоянно должны думать о безопасности тех, кто будет ими пользоваться, — подчеркнул губернатор Игорь Орлов

Глава региона выслушал доклады представителей нескольких районов, где зафиксирован рост аварий, и поинтересовался, какие меры принимаются на местах для снижения числа ДТП. Игорь Орлов потребовал от представителей районов сформировать конкретные предложения, в частности, подготовить перечень пешеходных переходов вблизи школ и детских садов, которые требуют особого внимания.

О мерах регионального Минтранса для снижения числа ДТП по причине технической неисправности транспортных средств рассказал глава ведомства Вадим Кривов. По его словам, анализ ситуации показал, что количество пунктов техосмотра транспортных средств полностью соответствует нормативам. В регионе работает 33 оператора по проведению технического осмотра автомобилей.

Для проведения таких работ на отдалённых территориях привлекаются обеспеченные всем необходимым передвижные пункты техосмотра областной региональной транспортной службе.

Более актуальной в регионе становится ситуация с незаконной выдачей диагностических карт без предъявления транспортного средства для осмотра и проверки. По данным фактам региональная транспортная служба направляет материалы в полицию. В настоящее время уже два покупателя диагностических карт привлечены к уголовной ответственности.