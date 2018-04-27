Мужчина в Лианозово по неосторожности отрезал «болгаркой» два пальца на руке

Днем 26 апреля в НИИ им. Н. Склифосовского с Алтуфьевского шоссе, д. 95Б доставили мужчину с травматической ампутацией среднего и указательного пальцев левой руки. Пострадавший пояснил, что на работе «болгаркой» случайно отпилил себе два пальца», — сказал источник.

Мужчину прооперировали, он восстанавливается. Удалось ли сохранить пациенту пальцы, собеседник агентства не уточнил.