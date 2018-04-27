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Мужчина в Лианозово по неосторожности отрезал «болгаркой» два пальца на руке
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Мужчина в Лианозово по неосторожности отрезал «болгаркой» два пальца на руке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На северо-востоке столицы рабочий из-за неосторожного обращения с инструментом лишился двух пальцев на руке, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 26 апреля в НИИ им. Н. Склифосовского с Алтуфьевского шоссе, д. 95Б доставили мужчину с травматической ампутацией среднего и указательного пальцев левой руки. Пострадавший пояснил, что на работе «болгаркой» случайно отпилил себе два пальца», — сказал источник.
Мужчину прооперировали, он восстанавливается. Удалось ли сохранить пациенту пальцы, собеседник агентства не уточнил.
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