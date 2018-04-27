В Волгограде на Третьей продольной могут увеличить скорость до 80 километров в час

В Волгограде сегодня, 27 апреля, прошло заседание, в котором приняли участие депутаты Волгоградской городской думы, департамента городского хозяйства мэрии и представители ГИБДД . Главным вопросом, который обсудили стороны, стало увеличение скоростного режима на Третьей Продольной магистрали.

Увеличить скорость движения транспорта депутаты Волгоградской городской думы предлагают на участке Третьей Продольной от Менделеева до Неждановой. Волгоградским водителям хотят разрешить разгоняться до 80 километров в час. Сейчас максимальная скорость на этом участке составляет 50 километров в час.

— В прошлом году качество Третьей Продольной заметно улучшилось, — рассказал V1.ru инициатор изменений, замглавы Волгограда Алексей Волоцков. — Между полосами было установлено ограждение, что автоматически исключает риск лобовых столкновений встречного транспорта. Улучшилось качество дорожного покрытия, установлены дополнительные знаки. То есть чисто технически сегодня состояние дороги от Неждановой до Менделеева позволяет увеличить скоростной режим. Волгоградцы, тем временем жалуются на установленные вдоль дороги камеры, которые фиксируют превышения скорости, установленной на отметке 50 километров в час.

По словам Алексея Волоцкова, ГИБДД идея увеличения скорости на Третьей Продольной пока не устраивает. Для того, чтобы дорожная полиция согласилась на изменения, необходимо предусмотреть возможность разгона и торможения на границах скоростного участка.

— Сегодня мы дали поручению комитету городского хозяйства проработать такие варианты. Пока ГИБДД не приветствует идею. Если нам удастся согласовать все вопросы, учитывая при этом положительный опыт других регионов, то, возможно, скорость будет увеличена к концу этого года. Не раньше, чем в третьем квартале, — добавил Алексей Волоцков.