Водитель виртуозно провел огромный автобус по изгибам узенькой улочки

Швейцарский водитель Кристиан Гриз (Christian Grize) впечатлил пользователей интернета виртуозными маневрами по извилистой улочке деревни Триора в Италии. Об этом сообщает издание The Local.

По словам водителя, коллеги уверяли его, что уже справлялись с подобной задачей. Хотя большой туристический автобус, который он вел, был лишь немногим шире улицы, ему удалось провести его между домами. Когда сложное место осталось позади, пассажиры разразились аплодисментами.

Видео, опубликованное водителем в социальной сети Facebook, посмотрели 1,3 миллиона человек, 17 тысяч пользователей поделились им с друзьями.

В феврале сообщалось, что в шотландском городе Эдинбург автобус избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда. Водитель стоящей неподалеку машины снял происшествие на видео.