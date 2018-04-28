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Жителя Владивостока избили в популярном казино
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Жителя Владивостока избили в популярном казино 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
В ночное время в больницу для оказания медицинской помощи обратился мужчина с телесными повреждениями. Горожанин сообщил, что отдыхал в популярном казино, где у него произошел конфликт с охранником, который избил его, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший позже самостоятельно добрался до больницы, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы. После оказания необходимой помощи мужчину отправили домой для прохождения амбулаторного лечения.
По факту нанесения телесных повреждений сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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