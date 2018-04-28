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В России появились «вафельная» дорожная разметка и новый знак
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В России появились «вафельная» дорожная разметка и новый знак 

Авторадио 6 часов назад
Сегодня вступают в силу новые изменения в ПДД. Теперь водителей будут штрафовать за остановку на участке перекрёстка с «вафельной» разметкой. Штраф составит одну тысячу рублей. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев еще в октябре, в силу оно вступило через 180 дней. В документе также указано, что региональные власти наделяются правом наносить такую разметку на особо сложных участках дорог — перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками. Новая разметка позволит избежать заторов на перекрестках. Кроме того, на дорогах появится новый дорожный знак — «Участок перекрёстка». Устанавливать его должны на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы».
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