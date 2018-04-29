В Алтайском крае в смертельном ДТП погиб 52-летний мотоциклист 

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, авария случилась в ночь на пятницу, 27 апреля, на автомобильной трассе Заринск-Смазнево-Голуха-Цементный завод. Сообщается, что там водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
По имеющимся данным, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.