В Алтайском крае в смертельном ДТП погиб 52-летний мотоциклист

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, авария случилась в ночь на пятницу, 27 апреля, на автомобильной трассе Заринск-Смазнево-Голуха-Цементный завод. Сообщается, что там водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.