Ещё
В Алтайском крае в смертельном ДТП погиб 52-летний мотоциклист
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Алтайском крае в смертельном ДТП погиб 52-летний мотоциклист 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, авария случилась в ночь на пятницу, 27 апреля, на автомобильной трассе Заринск-Смазнево-Голуха-Цементный завод. Сообщается, что там водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
По имеющимся данным, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.
Газета.Ru: последние новости
В Новгородской области смертельное ДТП унесло две жизни Маршрутка, автобус и Mazda столкнулись в Кривом Роге, погибли восемь человек Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение