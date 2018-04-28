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Автолюбительница из Новосибирска поплатилась за невнимательность
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Автолюбительница из Новосибирска поплатилась за невнимательность 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Завершилось расследование уголовного дела о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
16 августа 2017 года 38-летняя жительница Новосибирска, управляя автомобилем Honda CRV, ехала по ул. Курчатова и на нерегулируемом пешеходном переходе. И сбила сороколетнюю женщину. В итоге она получила черепно-мозговую травму и сопутствующие повреждения.
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, свою вину в дорожно-транспортном происшествии признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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