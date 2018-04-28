Названы лучшие автомобили 2018 года.

Недавно прошла церемония награждения «Лучший автомобиль в России — 2018».

Конечно данный титул желает приобрести абсолютно каждая компания. Победитель должен был выбраться благодаря голосованию, которое длилось около трёх месяцев, в нём приняли участие более миллиона человек.

Титул и премию этого года отдали KIA Picanto, марка была признана лучшей среди городских автомобилей.

Среди компактных автомобилей первое место присудили Ford Focus

Из моделей среднего класса выделили модель Hyundai Sonata.

Из автомобилей бизнес-класса награду присудили BMW 5-Series.

Mercedes-Benz S-Class занял верхнюю позицию среди автомобилей представительского класса.

Самым лучшим универсалом в кросс-версии стал автомобиль LADA Vesta SW Cross.

Чтобы раз в год заслужить почётное звание, согласитесь нужно для этого хорошо работать.