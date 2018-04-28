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Названы лучшие автомобили 2018 года.
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Названы лучшие автомобили 2018 года. 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Недавно прошла церемония награждения «Лучший автомобиль в России — 2018».
Конечно данный титул желает приобрести абсолютно каждая компания. Победитель должен был выбраться благодаря голосованию, которое длилось около трёх месяцев, в нём приняли участие более миллиона человек.
Титул и премию этого года отдали KIA Picanto, марка была признана лучшей среди городских автомобилей.
Среди компактных автомобилей первое место присудили Ford Focus.
Из моделей среднего класса выделили модель Hyundai Sonata.
Из автомобилей бизнес-класса награду присудили BMW 5-Series.
Mercedes-Benz S-Class занял верхнюю позицию среди автомобилей представительского класса.
В своих классах лучшими стали: Chevrolet Camaro, Audi R8 Coupe, KIA Stinger, Porsche 718 Boxster.
Самым лучшим универсалом в кросс-версии стал автомобиль LADA Vesta SW Cross.
Чтобы раз в год заслужить почётное звание, согласитесь нужно для этого хорошо работать.
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